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ЗСУ показали, як влучно бомбардують російський танк українським дроном

26 грудня 2023 16:18
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
ЗСУ показали, як влучно бомбардують російський танк українським дроном
Дрон влучив у російський танк. Фото: Скриншот з відео
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

В мережі з'явилось відео точного влучання українського дрона-камікадзе в російський танк. Екіпаж танку розбігся у різні боки.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ у Telegram.

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"Влучне попадання дроном-камікадзе у російський танк Т-90М змусило його екіпаж покинути техніку та накивати п'ятами.  Працює рота ударних БпЛА 47-ї окремої механізованої бригади", — підписане відео.

На ньому також видно, що після того, як у танк влучив дрон, він в'їхав у дерева, зробив півколо та зупинився поза дорогою. Його башта постійно крутилась.

Коли окупанти вилізли з танка, то один з них побіг в протилежний від маршруту танка бік та заліг у снігу, троє інших побігли у сторону, в яку рухався танк до підбиття, але згодом вирішили звернути та рухатись туди, звідки приїхали.

Ми також повідомляли, що український прикордонник майстерно приземлив одразу три ворожі дрони-камікадзе. Завдяки своєму професіоналізму військовий навіть зміг зняти все на відео.

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