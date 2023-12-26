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Український прикордонник знищив одразу три ворожі дрони — унікальне відео

26 грудня 2023 15:00
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Український прикордонник знищив одразу три ворожі дрони — унікальне відео
Український військовий з антидроновою рушницею. Фото (ілюстративне): із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Один із українських прикордонників майстерно приземлив одразу три ворожі дрони-камікадзе. Завдяки своєму професіоналізму військовий навіть зміг зняти все на відео.

Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба.

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У відомстві розповіли, що прикордонник з позивним "Бриз" знищив три ворожі дрони. Окрім того, він використав свою антидронову рушницю ще й як штатив та встиг зняти політ та приборкання дрона-камікадзе. 

"Ворожі FPV-дрони вкотре атакували наші позиції на Запорізькому напрямку. Та цього разу прикордонник "Бриз" перехопив їх заздалегідь, влаштувавши виїзну засідку. Полювання виявилося більш ніж вдалим: смертоносні "пташки" стали хорошими й розірвались, не долетівши до позицій прикордонників", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні вночі в окупованому Криму в Феодосії пролунали потужні вибухи, в результаті чого зайнялася пожежа. Як наслідок — був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ".

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