Український прикордонник знищив одразу три ворожі дрони — унікальне відео

Український військовий з антидроновою рушницею. Фото (ілюстративне): із соцмереж

Один із українських прикордонників майстерно приземлив одразу три ворожі дрони-камікадзе. Завдяки своєму професіоналізму військовий навіть зміг зняти все на відео.

Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба.

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У відомстві розповіли, що прикордонник з позивним "Бриз" знищив три ворожі дрони. Окрім того, він використав свою антидронову рушницю ще й як штатив та встиг зняти політ та приборкання дрона-камікадзе.

"Ворожі FPV-дрони вкотре атакували наші позиції на Запорізькому напрямку. Та цього разу прикордонник "Бриз" перехопив їх заздалегідь, влаштувавши виїзну засідку. Полювання виявилося більш ніж вдалим: смертоносні "пташки" стали хорошими й розірвались, не долетівши до позицій прикордонників", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі в окупованому Криму в Феодосії пролунали потужні вибухи, в результаті чого зайнялася пожежа. Як наслідок — був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ".