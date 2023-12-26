Украинский пограничник уничтожил сразу три вражеских дрона — уникальное видео
Один из украинских пограничников мастерски приземлил сразу три вражеских дрона-камикадзе. Благодаря своему профессионализму военный даже смог снять все на видео.
Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба.
Ювелирная работа пограничников: видео
В ведомстве рассказали, что пограничник с позывным "Бриз" уничтожил три вражеских дрона. Кроме того, он использовал свое антидроновое ружье еще и в качестве штатива и успел снять полет и унижтожение дрона-камикадзе.
"Вражеские FPV-дроны в который раз атаковали наши позиции на Запорожском направлении. Но на этот раз пограничник "Бриз" перехватил их заранее, устроив выездную засаду.
Охота оказалась более чем удачной: смертоносные "птички" стали хорошими и разорвались, не долетев до позиций пограничников", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью в оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".
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