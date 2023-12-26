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ВСУ показали, как точно бомбят российский танк украинским дроном

26 декабря 2023 16:18
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
ВСУ показали, как точно бомбят российский танк украинским дроном
Дрон попал в русский танк. Фото: Скриншот из видео
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В сети появилось видео точного попадания украинского дрона-камикадзе в российский танк. Экипаж танка разбежался в разные стороны.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ в Telegram.

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"Меткое попадание дроном-камикадзе в российский танк Т-90М заставило его экипаж покинуть технику и накивать пятками. Работает рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады", — подписано видео.

На нем также видно, что после того как в танк попал дрон, он въехал в деревья, сделал полукруг и остановился за дорогой. Его башня постоянно крутилась.

Когда оккупанты вылезли из танка, то один из них побежал в противоположную от маршрута танка сторону и залег в снегу, трое других побежали в сторону, в которую двигался танк до бомбардировки дроном, но впоследствии они решили свернуть и двигаться туда, откуда приехали.

Мы также сообщали, что украинский пограничник мастерски приземлил сразу три вражеских дрона-камикадзе. Благодаря своему профессионализму военный даже смог снять все видео.

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