Сырский рассказал, на каких направлениях больше всего пытаются наступать оккупанты

Александр Сырский на фронте. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Оккупанты продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппируются на Лиманском. Наши воины, вопреки сложным условиям, мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед.

Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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По словам Сырского, российские оккупанты ведут интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлении, а на Лиманском враги перегруппировываются.

Бахмутское направление

"В частности, на Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка. Также противник пытается наступать в направлении города Часов Яр", — говорится в сообщении.

Купянское направление

Командующий рассказал, что на Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка. Там они безуспешно пытаются создать плацдарм и дальнейшее наступление на город Купянск.

Лиманское направление

На Лиманском направлении российские оккупанты после сильных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий. В то же время, на этом участке захватчики активно применяют авиацию для ударов управляемыми авиационными бомбами.

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Также Сырский отметил, что по направлениям наступления агрессор увеличил количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты. Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников "шторм z" и "шторм v". Кроме того, противник продолжает опрокидывать резервы по другим направлениям.

"Наши воины, несмотря на сложные условия, мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед. В органах управления всех уровней постоянно проводится работа по выработке решений, направленных прежде всего на опережение действий врага, ведение эффективной контрбатарейной борьбы, уничтожение резервов оккупантов на путях их выдвижения и сохранение жизнь наших военнослужащих", — подчеркнул командующий.

Напомним, 2 января глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что Россия может в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на область. Однако он подчеркнул, что стоит вопрос, будут ли оккупанты это делать.

Ранее мы рассказывали, что ротация на фронте может существенно снизить количество потерь. Украинские защитники устают и поэтому становятся менее осторожными во время выполнения боевых задач.