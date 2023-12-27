У СтратКомі показали, як ЗСУ відбивають штурми росіян

Удар ЗСУ по окупантах з дрона. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують завдавати нищівних та влучних ударів по окупантах, які намагаються наступати. Так, бійці 204 окремого батальйону ТрО за допомогою дронів відбили ворожі штурми.

Відповідне відео опублікували в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Бійці 204 окремого батальйону ТрО міста Києва професійно відбили ворожий штурм завдяки дронам.

На відео видно, як після влучного удару наших захисників окупанти стали двохсотими та трьохсотими.

Інші успіхи ЗСУ за останній тиждень

У ніч проти 26 грудня в окупованому Криму в Феодосії пролунали потужні вибухи, в результаті чого зайнялася пожежа. Як наслідок — був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ". Відомо, що ворог за допомогою цього судна намагався розвʼязати логістичні проблеми на Чорному морі.

Декількома днями раніше українські зенітники 47 Окремої механізованої бригади "приземлили" рідкісний ворожий безпілотник SuperCam. За допомогою нього ворог вів повітряну розвідку.

Окрім того, військові показали відео точного влучання українського дрона-камікадзе в російський танк. Екіпаж танку розбігся у різні боки.

Нагадаємо, 22 грудня українські сили ППО ліквідували на півдні три ворожі винищувачі Су-34. У мережі зʼявилися перші кадри приземлення пілотів, однак росіяни не показують самих літальних апаратів.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив цю інформацію та заявив, що це успішна операція Сил оборони України.