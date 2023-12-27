В СтратКоме показали, как ВСУ отбивают штурмы россиян

Удар ВСУ по оккупантам из дрона. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные и меткие удары по оккупантам, которые пытаются наступать. Так, бойцы 204 отдельного батальона ТрО с помощью дронов отразили вражеские штурмы.

Соответствующее видео опубликовали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

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Бойцы 204 отдельного батальона ТрО города Киева профессионально отразили вражеский штурм благодаря дронам.

На видео видно, как после точного удара наших защитников оккупанты стали двухсотыми и трехсотыми.

Другие успехи ВСУ за последнюю неделю

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Известно, что враг с помощью этого судна пытался решить логистические проблемы на Черном море.

Несколькими днями ранее украинские зенитчики 47 Отдельной механизированной бригады "приземлили" редкий вражеский беспилотник SuperCam. С помощью него враг вел воздушную разведку.

Кроме того, военные показали видео точного попадания украинского дрона-камикадзе в российский танк. Экипаж танка разбежался в разные стороны.

Напомним, 22 декабря украинские силы ПВО ликвидировали на юге три вражеских истребителя Су-34. В сети появились первые кадры приземления пилотов, однако россияне не показывают самые летательные аппараты.

Впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил эту информацию и заявил, что это успешная операция Сил обороны Украины.