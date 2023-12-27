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В СтратКоме показали, как ВСУ отбивают штурмы россиян

27 декабря 2023 13:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В СтратКоме показали, как ВСУ отбивают штурмы россиян
Удар ВСУ по оккупантам из дрона. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные и меткие удары по оккупантам, которые пытаются наступать. Так, бойцы 204 отдельного батальона ТрО с помощью дронов отразили вражеские штурмы.

Соответствующее видео опубликовали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

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Как украинские бойцы отбивают штурмы россиян

Бойцы 204 отдельного батальона ТрО города Киева профессионально отразили вражеский штурм благодаря дронам.

На видео видно, как после точного удара наших защитников оккупанты стали двухсотыми и трехсотыми.

Другие успехи ВСУ за последнюю неделю

В ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Известно, что враг с помощью этого судна пытался решить логистические проблемы на Черном море.

Несколькими днями ранее украинские зенитчики 47 Отдельной механизированной бригады "приземлили" редкий вражеский беспилотник SuperCam. С помощью него враг вел воздушную разведку.

Кроме того, военные показали видео точного попадания украинского дрона-камикадзе в российский танк. Экипаж танка разбежался в разные стороны.

Напомним, 22 декабря украинские силы ПВО ликвидировали на юге три вражеских истребителя Су-34. В сети появились первые кадры приземления пилотов, однако россияне не показывают самые летательные аппараты.

Впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил эту информацию и заявил, что это успешная операция Сил обороны Украины.

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