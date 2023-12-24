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Українські захисники збили рідкісний ворожий безпілотник

24 грудня 2023 10:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські захисники збили рідкісний ворожий безпілотник
Безпілотник Supercam. Ілюстративне фото: motolko.help
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські зенітники 47 Окремої механізованої бригади "приземлили" рідкісний ворожий безпілотник SuperCam. За допомогою нього ворог вів повітряну розвідку.

Про це повідомляють у Telegram-каналі 47 ОМБр

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"Зенітники 47 ОМБр приземлили рідкісний ворожий безпілотник "SuperСam", — йдеться у повідомленні.

Там розповіли, що спочатку така техніка була передбачена для аерофотозйомки місцевості, що мало допомагати дослідникам у створенні карт, а також у рятувальних операціях. 

Проте з початком повномасштабної війни в Україні такі безпілотники зʼявилися і на озброєнні Росії.

Наразі з їх допомогою окупанти ведуть повітряну розвідку.

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Скриншот допису 47 ОМБр

Нагадаємо, що в ніч на 24 грудня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Запуск дронів "шахед" здійснювався із району Приморсько-Ахтарськ.

Також ми писали, що протягом минулої доби ракетні війська ЗСУ вразили шість районів зосередження окупантів, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, два артилерійські засоби, три склади боєприпасів та пункт управління противника.

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