У Повітряних Силах назвали кількість збитих ''шахедів'' вночі

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Суспільне

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками в ніч проти 24 грудня. Запуск дронів "шахед" здійснювався із району Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Відомо, що ворог атакував Україну 15 ударними дронами типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України вдалося збити 14 російських цілей.

Так, знищення безпілотників відбувалося у небі над Миколаївською, Кіровоградською, Запорізькою, Дніпропетровською та Хмельницькою областей.

Збиті дрони над Україною. Фото: Повітряні Сили

Нагадаємо, що протягом минулої доби ракетні війська ЗСУ вразили шість районів зосередження окупантів, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, два артилерійські засоби, три склади боєприпасів та пункт управління противника.

Також ми писали, що російський президент Володимир Путін демонструє зацікавленість у припиненні вогню на фронті. Метою цього може бути перешкоджання подальшої військової допомоги Україні від країн Заходу.