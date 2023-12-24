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В Воздушных Силах назвали количество сбитых ''шахедов'' ночью

24 декабря 2023 07:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных Силах назвали количество сбитых ''шахедов'' ночью
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками в ночь на 24 декабря. Запуск дронов "шахед" производился из района Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Атака дронов на Украину 24 декабря

Известно, что враг атаковал Украину 15 ударными дронами типа Shahed из Приморско-Ахтарского района.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины удалось сбить 14 российских целей.

Так, уничтожение беспилотников происходило в небе над Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областями.

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Сбиты дроны над Украиной. Фото: Воздушные Силы

Напомним, что за прошедшие сутки ракетные войска ВСУ поразили шесть районов сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, два артиллерийских средства, три состава боеприпасов и пункт управления противника.

Также мы писали, что российский президент Владимир Путин демонстрирует интерес к прекращению огня на фронте. Целью этого может быть препятствование дальнейшей военной помощи Украине от стран Запада.

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