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В ISW пояснили, чому Путін демонструє зацікавленість у припиненні вогню

24 грудня 2023 07:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ISW пояснили, чому Путін демонструє зацікавленість у припиненні вогню
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російський президент Володимир Путін демонструє зацікавленість у припиненні вогню на фронті. Метою цього може бути перешкоджання подальшої військової допомоги Україні від країн Заходу.

Про це пише ISW.

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"Час, коли Путін заявив про свою зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає зусиллям Росії, спрямованим на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж на серйозну зацікавленість у завершенні війни, окрім повної перемоги Росії", — зазначають аналітики.

Так, в Інституті вже спостерігали подібні зусилля Кремля, аби змусити Україну вести переговори, взимку 2022-2023 років.

Тоді росіяни намагалися фактично перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед контрнаступом.

Наразі Росія, ймовірно, використовує приховані канали для досягнення подібного ефекту на тлі дебатів на Заході щодо надання подальшої військової допомоги Україні.

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Карта ведення боїв в Україні. Фото: ISW

Нагадаємо, що окупанти 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердили, що навмисно використовують хімічну зброю проти українських військових. Це є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.

Крім того, протягом минулої доби ракетні війська ЗСУ вразили шість районів зосередження окупантів, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, два артилерійські засоби, три склади боєприпасів та пункт управління противника.

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