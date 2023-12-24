В ISW объяснили, почему Путин демонстрирует заинтересованность в прекращении огня

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский президент Владимир Путин демонстрирует интерес к прекращению огня на фронте. Целью этого может быть препятствие дальнейшей военной помощи Украине от стран Запада.

Об этом пишет ISW.

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Возможность прекращения огня на фронте

"Время, когда Путин заявил о своей заинтересованности в прекращении огня, больше соответствует усилиям России, направленным на то, чтобы задержать и воспрепятствовать дальнейшей военной помощи Запада Украине, чем серьезной заинтересованности в завершении войны, кроме полной победы России", — отмечают аналитики.

Так, в Институте уже наблюдали подобные усилия Кремля, чтобы заставить Украину вести переговоры зимой 2022-2023 годов.

Тогда россияне пытались фактически перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры вместо того, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством вооружения перед контрнаступлением.

Россия, вероятно, использует скрытые каналы для достижения подобного эффекта на фоне дебатов на Западе относительно предоставления дальнейшей военной помощи Украине.

Карта ведения боев в Украине. Фото: ISW

Напомним, что оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России подтвердили, что намеренно используют химическое оружие против украинских военных. Это очевидное нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является РФ.

Кроме того, за прошедшие сутки ракетные войска ВСУ поразили шесть районов сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, два артиллерийских средства, три состава боеприпасов и пункт управления противника.