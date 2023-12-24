Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинские защитники сбили редкостный вражеский беспилотник arrow

Украинские защитники сбили редкостный вражеский беспилотник

24 декабря 2023 10:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские защитники сбили редкостный вражеский беспилотник
Беспилотник Supercam. Иллюстративное фото: motolko.help
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские зенитчики 47 Отдельной механизированной бригады "приземлили" редкий вражеский беспилотник SuperCam. При помощи его враг вел воздушную разведку.

Об этом сообщают в Telegram-канале 47 ОМБр.

Читайте также:

Военные сбили дрон SuperСam

"Зенитчики 47 ОМБр приземлили редкий вражеский беспилотник "SuperСam", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что изначально такая техника была предусмотрена для аэрофотосъемки местности, что должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях.

Тем не менее с началом полномасштабной войны в Украине такие беспилотники появились и на вооружении России.

В настоящее время с их помощью оккупанты ведут воздушную разведку.

null
Скриншот сообщения 47 ОМБр

Напомним, что в ночь на 24 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Запуск дронов "шахед" производился из района Приморско-Ахтарск.

Также мы писали, что за прошедшие сутки ракетные войска ВСУ поразили шесть районов сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, два артиллерийских средства, три состава боеприпасов и пункт управления противника.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме