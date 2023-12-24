Украинские защитники сбили редкостный вражеский беспилотник
Украинские зенитчики 47 Отдельной механизированной бригады "приземлили" редкий вражеский беспилотник SuperCam. При помощи его враг вел воздушную разведку.
Об этом сообщают в Telegram-канале 47 ОМБр.
Военные сбили дрон SuperСam
"Зенитчики 47 ОМБр приземлили редкий вражеский беспилотник "SuperСam", — говорится в сообщении.
Там рассказали, что изначально такая техника была предусмотрена для аэрофотосъемки местности, что должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях.
Тем не менее с началом полномасштабной войны в Украине такие беспилотники появились и на вооружении России.
В настоящее время с их помощью оккупанты ведут воздушную разведку.
Напомним, что в ночь на 24 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Запуск дронов "шахед" производился из района Приморско-Ахтарск.
Также мы писали, что за прошедшие сутки ракетные войска ВСУ поразили шесть районов сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, два артиллерийских средства, три состава боеприпасов и пункт управления противника.
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