Украинские защитники сбили редкостный вражеский беспилотник

Беспилотник Supercam. Иллюстративное фото: motolko.help

Украинские зенитчики 47 Отдельной механизированной бригады "приземлили" редкий вражеский беспилотник SuperCam. При помощи его враг вел воздушную разведку.

Об этом сообщают в Telegram-канале 47 ОМБр.

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"Зенитчики 47 ОМБр приземлили редкий вражеский беспилотник "SuperСam", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что изначально такая техника была предусмотрена для аэрофотосъемки местности, что должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях.

Тем не менее с началом полномасштабной войны в Украине такие беспилотники появились и на вооружении России.

В настоящее время с их помощью оккупанты ведут воздушную разведку.

Скриншот сообщения 47 ОМБр

Напомним, что в ночь на 24 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Запуск дронов "шахед" производился из района Приморско-Ахтарск.

Также мы писали, что за прошедшие сутки ракетные войска ВСУ поразили шесть районов сосредоточения оккупантов, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, два артиллерийских средства, три состава боеприпасов и пункт управления противника.