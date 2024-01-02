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У Чернігівській ОВА розповіли, чи може Росія повторити наступ

2 січня 2024 16:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернігівській ОВА розповіли, чи може Росія повторити наступ
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що Росія може протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на область. Однак він наголосив, що стоїть питання, чи будуть окупанти це робити.

Про це В'ячеслав Чаус розповів "Суспільному".

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Чаус зазначив, що російські загарбники здатні мобілізовуватися за короткий період часу.

"Чи вони це зроблять, чи ні, залежить і від того наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій. Вони все бачать, літають, де можуть, десь хтось їздить, ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію. Фортифікація 2023 року відносно фортифікації 2022 року — це зовсім інший рівень. Зараз ми й далі будемо підсилювати цей аспект. Чим більше ми це будемо робити, тим менша ймовірність повторного заходу ворога на територію Чернігівської області", — наголосив очільник Чернігівської ОВА.

За його словами, минулого року для будівництва військових, інженерних і фортифікаційних споруд було передбачено 363 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету. Тоді використали понад 217 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях планують ставити юнаків від 17 років на військовий облік. Для цього окупаційна влада створює відповідні комісії.

Також ми писали, що українські військові на Куп'янському напрямку значно збільшили втрати противника. Так, на зазначеній ділянці за допомогою БпЛА військові знищили ворожий пункт спостереження з особовим складом.

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