В Черниговской ОВА рассказали, может ли Россия повторить наступление

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что Россия может в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на область. Однако он подчеркнул, что стоит вопрос, будут ли оккупанты это делать.

Об этом Вячеслав Чаус рассказал "Суспільному".

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Чаус отметил, что российские захватчики способны мобилизовываться за короткое время.

"Сделают они это или нет, зависит и от того насколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций. Они все видят, летают, где могут, где-то кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они понимают ситуацию. Фортификация 2023 года относительно фортификации 2022 года — это совсем другой уровень. Сейчас мы и дальше будем усиливать этот аспект. Чем больше мы это будем делать, тем меньше вероятность повторного захода врага на территорию Черниговской области", — подчеркнул глава Черниговской ОВА.

По его словам, в прошлом году на строительство военных, инженерных и фортификационных сооружений было предусмотрено 363 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета. Тогда использовали более 217 миллионов гривен.

Напомним, на временно оккупированных территориях планируют ставить парней от 17 лет на военный учет. Для этого оккупационные власти создают соответствующие комиссии.

Также мы писали, что украинские военные на Купянском направлении значительно увеличили потери противника. Так, на указанном участке с помощью БпЛА военные уничтожили вражеский пункт наблюдения с личным составом.