Працює Himars — ССО знищили ворожий ракетний комплекс "Бук" на Донеччині

Влучання в ЗРК "Бук". Фото: скриншот з відео

Сили спеціальних операцій знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук" на Донеччині. Вогонь по російській військовій техніці вели за допомогою Himars.

Про це повідомляють ССО.

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Так, під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори третього окремого полку ССО зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу.

Тому оператори навели на російську техніку вогонь ракетного підрозділу Сил оборони.

"Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено", — уточнили в ССО.

ЗРК "Бук" призначений, зокрема, для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, надводних і наземних цілей.

Скриншот допису ССО

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Донецьку знову лунали вибухи вдень 1 січня. Там повідомляють про приліт в центрі міста, в небо здіймається густий дим.

Також ми писали, що на Харківському напрямку українські прикордонники влучили у ворожий склад з боєприпасами. Внаслідок удару там почалася пожежа.