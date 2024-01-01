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Работает Himars — ССО уничтожили вражеский ракетный комплекс "Бук" на Донетчине

1 января 2024 14:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Работает Himars — ССО уничтожили вражеский ракетный комплекс "Бук" на Донетчине
Попадание в ЗРК "Бук". Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Силы специальных операций уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук" Донецкой области. Огонь по российской военной технике вели с помощью Himars.

Об этом сообщают ССО.

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Так, во время разведывательных действий в Донецком направлении операторы третьего отдельного полка ССО зафиксировали зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.

Поэтому операторы привели на российскую технику огонь ракетного подразделения Сил обороны.

"В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена", — уточнили в ССО.

ЗРК "Бук" предназначен, в частности, для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.

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Скриншот сообщения ССО

Напомним, что во временно оккупированном Донецке снова раздавались взрывы днем 1 января. Там сообщают о прилете в центре города, в небо вздымается густой дым.

Также мы писали, что на Харьковском направлении украинские пограничники попали во вражеский склад с боеприпасами. В результате удара там начался пожар.

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