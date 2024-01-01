Після нічних "прильотів" в Донецьку знову лунають потужні вибухи
У тимчасово окупованому Донецьку знову лунають вибухи вдень 1 січня. Там повідомляють про приліт в центрі міста, в небо здіймається густий дим.
Про це пишуть російські Telegram-канали.
Вибухи в Донецьку 1 січня
Так, за словами місцевих, у середмісті на бульварі Пушкіна був приліт — там понівечено будівлю ресторану.
Також зазнав пошкоджень житловий будинок — там побило вікна, стіни та сходи.
Крім того, повідомляють про вибухи у Луганську та Харцизьку.
Нічний приліт по готелі в Донецьку
Зазначимо, що напередодні вночі у Донецьку було чутно вибух. Як пишуть російські ЗМІ, під обстріл потрапив, зокрема, готель "Донбас Палас" у центрі міста.
Відомо про чотирьох загиблих, серед яких був російський воєнний кореспондент, ще 13 осіб було поранено.
Російські ЗМІ повідомляють, що нібито українські війська випустили по місту 15 ракет з РСЗВ.
Нагадаємо, що вночі 30 грудня росіяни заявили про атаку на Бєлгород. Внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок нібито загинув чоловік.
Згодом стало відомо про 22 загиблих внаслідок атаки на Бєлгород, ще 109 — поранені.
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