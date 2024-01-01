Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Після нічних "прильотів" в Донецьку знову лунають потужні вибухи arrow

Після нічних "прильотів" в Донецьку знову лунають потужні вибухи

1 січня 2024 12:05
оновлено: 12:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Після нічних "прильотів" в Донецьку знову лунають потужні вибухи
Вибух в Донецьку. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Донецьку знову лунають вибухи вдень 1 січня. Там повідомляють про приліт в центрі міста, в небо здіймається густий дим.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Донецьку 1 січня

Так, за словами місцевих, у середмісті на бульварі Пушкіна був приліт — там понівечено будівлю ресторану.

null
Вибух в Донецьку. Фото: соцмережі

Також зазнав пошкоджень житловий будинок — там побило вікна, стіни та сходи.

Крім того, повідомляють про вибухи у Луганську та Харцизьку.

null
Сліди від ППО в небі. Фото: соцмережі

Нічний приліт по готелі в Донецьку

Зазначимо, що напередодні вночі у Донецьку було чутно вибух. Як пишуть російські ЗМІ, під обстріл потрапив, зокрема, готель "Донбас Палас" у центрі міста.

Відомо про чотирьох загиблих, серед яких був російський воєнний кореспондент, ще 13 осіб було поранено. 

Російські ЗМІ повідомляють, що нібито українські війська випустили по місту 15 ракет з РСЗВ.

Нагадаємо, що вночі 30 грудня росіяни заявили про атаку на Бєлгород. Внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок нібито загинув чоловік.

Згодом стало відомо про 22 загиблих внаслідок атаки на Бєлгород, ще 109 — поранені.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі