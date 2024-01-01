Після нічних "прильотів" в Донецьку знову лунають потужні вибухи

Вибух в Донецьку. Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Донецьку знову лунають вибухи вдень 1 січня. Там повідомляють про приліт в центрі міста, в небо здіймається густий дим.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

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Вибухи в Донецьку 1 січня

Так, за словами місцевих, у середмісті на бульварі Пушкіна був приліт — там понівечено будівлю ресторану.

Вибух в Донецьку. Фото: соцмережі

Також зазнав пошкоджень житловий будинок — там побило вікна, стіни та сходи.

Крім того, повідомляють про вибухи у Луганську та Харцизьку.

Сліди від ППО в небі. Фото: соцмережі

Нічний приліт по готелі в Донецьку

Зазначимо, що напередодні вночі у Донецьку було чутно вибух. Як пишуть російські ЗМІ, під обстріл потрапив, зокрема, готель "Донбас Палас" у центрі міста.

Відомо про чотирьох загиблих, серед яких був російський воєнний кореспондент, ще 13 осіб було поранено.

Російські ЗМІ повідомляють, що нібито українські війська випустили по місту 15 ракет з РСЗВ.

Нагадаємо, що вночі 30 грудня росіяни заявили про атаку на Бєлгород. Внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок нібито загинув чоловік.

Згодом стало відомо про 22 загиблих внаслідок атаки на Бєлгород, ще 109 — поранені.