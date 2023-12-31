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У Бєлгороді кількість загиблих внаслідок обстрілу різко зросла

31 грудня 2023 08:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Бєлгороді кількість загиблих внаслідок обстрілу різко зросла
Палаюче авто внаслідок обстрілу. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У російському прикордонному Бєлгороді кількість жертв серед населення внаслідок атаки 30 грудня, знову зросла. У місті вже 22 загиблих.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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Кількість жертв у Бєлгороді знову зросла

Як зазначає губернатор, внаслідок вчорашнього обстрілу міста загиблих вже 22 особи. Один з постраждалих, помер сьогодні вночі, 31 грудня, у лікарні. Загалом від удару по Бєлгороду відомо про 109 поранених.

"З них 25 важко поранених готуємося перевезти до федеральних клінік. З усіма іншими працюють наші лікарі, і всі необхідні ліки є", — заявив Гладков.

Він також додав, що протягом цієї ночі місцеві жителі вийшли на вулиці міста, щоб ліквідовувати наслідки обстрілу. Вони, як каже Гладков, "прийшли допомогти відновити пошкоджені будинки, прибрати сміття". За його словами, приїхали росіяни і з інших міст. Загалом близько 2 тисяч людей працювали над відновленням міста.

"Постраждали 30 багатоквартирних будинків, 381 квартира, кілька приватних будинків, багато машин. Сьогодні відновлювальні роботи будуть продовжені. Обов'язково проведемо засідання штабу у першій половині дня", — зауважив Гладков.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Марія Захарова назвала обстріл російського Бєлгорода терактом. Вона звинуватила Велику Британію та Сполучені Штати Америки в атаці по місту.

Додамо, що вдень 30 грудня в російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях було видно стовпи диму.

Також ми писали, що вночі 30 грудня росіяни заявили про обстріл Бєлгорода. Внаслідок атаки сталося влучання повітряної зброї у приватний житловий будинок.

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