В Бєлгороді зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
На російський Бєлгород сьогодні, 30 грудня, сталася атака, у місті є руйнування інфраструктури та згоріло чимало автомобілів. Внаслідок обстрілу прикордонного Бєлгорода загинуло вже 18 людей.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Кількість загиблих внаслідок атаки по Бєлгороду
Міністерство надзвичайних ситуацій Росії назвало оновлену кількість осіб, що загинули внаслідок удару по Бєлгороду. Наразі відомо про 18 жертв серед цивільних. Разом з тим від атаки постраждало вже 111 осіб.
"Число загиблих у Бєлгороді збільшилося до 18, постраждали 111 людей, повідомили нам у МНС Росії", — пишуть російські видання.
Нагадаємо, глава МЗС Росії Марія Захарова назвала обстріл російського Бєлгорода терактом. Вона звинуватила Велику Британію та Сполучені Штати Америки в атаці по місту.
Додамо, що вдень 30 грудня в російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях було видно стовпи диму.
Також ми писали, що вночі 30 грудня росіяни заявили про обстріл Бєлгорода. Внаслідок атаки сталося влучання повітряної зброї у приватний житловий будинок.
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