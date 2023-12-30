Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Бєлгороді зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу arrow

В Бєлгороді зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

30 грудня 2023 22:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Бєлгороді зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
Палають авто внаслідок обстрілу. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На російський Бєлгород сьогодні, 30 грудня, сталася атака, у місті є руйнування інфраструктури та згоріло чимало автомобілів. Внаслідок обстрілу прикордонного Бєлгорода загинуло вже 18 людей. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Кількість загиблих внаслідок атаки по Бєлгороду

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії назвало оновлену кількість осіб, що загинули внаслідок удару по Бєлгороду. Наразі відомо про 18 жертв серед цивільних. Разом з тим від атаки постраждало вже 111 осіб.

"Число загиблих у Бєлгороді збільшилося до 18, постраждали 111 людей, повідомили нам у МНС Росії", — пишуть російські видання.

Скриншот допису російського видання
Скриншот допису російського видання

Нагадаємо, глава МЗС Росії Марія Захарова назвала обстріл російського Бєлгорода терактом. Вона звинуватила Велику Британію та Сполучені Штати Америки в атаці по місту.

Додамо, що вдень 30 грудня в російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях було видно стовпи диму.

Також ми писали, що вночі 30 грудня росіяни заявили про обстріл Бєлгорода. Внаслідок атаки сталося влучання повітряної зброї у приватний житловий будинок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі