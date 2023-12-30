В Бєлгороді зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

Палають авто внаслідок обстрілу. Фото: скриншот з відео

На російський Бєлгород сьогодні, 30 грудня, сталася атака, у місті є руйнування інфраструктури та згоріло чимало автомобілів. Внаслідок обстрілу прикордонного Бєлгорода загинуло вже 18 людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Міністерство надзвичайних ситуацій Росії назвало оновлену кількість осіб, що загинули внаслідок удару по Бєлгороду. Наразі відомо про 18 жертв серед цивільних. Разом з тим від атаки постраждало вже 111 осіб.

"Число загиблих у Бєлгороді збільшилося до 18, постраждали 111 людей, повідомили нам у МНС Росії", — пишуть російські видання.

Скриншот допису російського видання

Нагадаємо, глава МЗС Росії Марія Захарова назвала обстріл російського Бєлгорода терактом. Вона звинуватила Велику Британію та Сполучені Штати Америки в атаці по місту.

Додамо, що вдень 30 грудня в російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях було видно стовпи диму.

Також ми писали, що вночі 30 грудня росіяни заявили про обстріл Бєлгорода. Внаслідок атаки сталося влучання повітряної зброї у приватний житловий будинок.