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В Белгороде возросло количество погибших в результате обстрела

30 декабря 2023 22:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Белгороде возросло количество погибших в результате обстрела
Горят авто в результате обстрела. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На российский Белгород сегодня, 30 декабря, произошла атака, в городе есть разрушение инфраструктуры и сгорело немало автомобилей. В результате обстрела пограничного Белгорода погибли уже 18 человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Число погибших в результате атаки по Белгороду

Министерство чрезвычайных ситуаций России назвало обновленное количество погибших в результате удара по Белгороду. Пока известно о 18 жертвах среди гражданских. Вместе с тем от атаки пострадало уже 111 человек.

"Число погибших в Белгороде увеличилось до 18, пострадали 111 человек, сообщили нам в МЧС России", — пишут российские издания.

Скриншот сообщения русского издания
Скриншот поста российского издания

Напомним, глава МИД России Мария Захарова назвала обстрелы российского Белгорода терактом. Она обвинила Великобританию и Соединенные Штаты в атаке по городу.

Добавим, что днем 30 декабря в российском городе Белгороде были слышны взрывы. В нескольких местах виднелись столбы дыма.

Также мы писали, что ночью 30 декабря россияне заявили об обстреле Белгорода. В результате атаки произошло попадание воздушного оружия в частный жилой дом.

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