У Бєлгороді підрахували нову кількість жертв від обстрілу — які дані
Внаслідок атаки російського прикордонного міста Бєлгород загинули 10 людей. Водночас поранення отримали 45 мешканців міста.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Обстріл Бєлгорода 30 грудня
Так, за даними російського МЧС, у Бєлгороді через нібито обстріл ЗСУ загинули вже 10 людей — серед них дитина.
Крім того, відомо про 45 постраждалих, з них четверо — діти.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков закликав людей пройти в укриття. Однак як виявилось, всі вони були закриті.
Нагадаємо, що вдень 30 грудня в російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".
Також ми писали, що про атаку прикордонного Бєлгорода заявляли також в ніч на 30 грудня. Внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок нібито загинув чоловік..
Крім того, українські Сили оборони в ніч проти 30 грудня завдали ударів по Росії. Вдалося атакувати військові об'єкти у низці російських міст, зокрема і в Брянську.
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