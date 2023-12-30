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У Бєлгороді підрахували нову кількість жертв від обстрілу — які дані

30 грудня 2023 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Бєлгороді підрахували нову кількість жертв від обстрілу — які дані
Палаючий автомобіль на вулиці Бєлгорода. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Внаслідок атаки російського прикордонного міста Бєлгород загинули 10 людей. Водночас поранення отримали 45 мешканців міста.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, за даними російського МЧС, у Бєлгороді через нібито обстріл ЗСУ загинули вже 10 людей — серед них дитина.

Крім того, відомо про 45 постраждалих, з них четверо — діти. 

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков закликав людей пройти в укриття. Однак як виявилось, всі вони були закриті.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".

Також ми писали, що про атаку прикордонного Бєлгорода заявляли також в ніч на 30 грудня. Внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок нібито загинув чоловік..

Крім того, українські Сили оборони в ніч проти 30 грудня завдали ударів по Росії. Вдалося атакувати військові об'єкти у низці російських міст, зокрема і в Брянську.

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