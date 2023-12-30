В Белгороде подсчитали новое количество жертв от обстрела — какие данные

Горящий автомобиль на улице Белгорода. Фото: скриншот с видео

В результате атаки российского пограничного города Белгород погибли 10 человек. В то же время ранения получили 45 жителей города.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Обстрел Белгорода 30 декабря

Так, по данным российского МЧС, в Белгороде из-за якобы обстрела ВСУ погибли уже 10 человек — среди них ребенок.

Кроме того, известно о 45 пострадавших, из них четверо — дети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал людей пройти в укрытие. Однако, как оказалось, все они были закрыты.

Напомним, что днем 30 декабря в российском городе Белгороде были слышны взрывы. В нескольких местах видны столбы дыма, работают спасатели и "скорая помощь".

Также мы писали, что об атаке пограничного Белгорода заявляли также в ночь на 30 декабря. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом якобы погиб мужчина.

Кроме того, украинские Силы обороны в ночь на 30 декабря нанесли удары по России. Удалось атаковать военные объекты в ряде российских городов, в том числе и в Брянске.