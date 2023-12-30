Сили оборони вдарили понад 70 дронами по військових об'єктах в Росії, — ЗМІ

Дим в небі після вибуху в Брянську. Фото: росЗМІ

Українські Сили оборони в ніч на 30 грудня завдали ударів по Росії. Вдалося атакувати військові об'єкти у низці російських міст, зокрема і в Брянську.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела в спецслужбах.

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"В ніч з 29 на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території РФ", — йдеться у повідомленні.

Так, загалом атаки здійснювалися за допомогою понад 70 безпілотників різних типів.

За даними джерел, найсильніші вибухи були у Брянську — там група дронів атакувала завод "Кремній Ел".

Відомо, що це один із найбільших виробників електроніки для військової техніки РФ, зокрема, для ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

Крім того, вибухи лунали на кількох військових об’єктах в Бєлгороді, Тулі, Твері та Москві.

"Російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях", — повідомило джерело.

Там наголосили, що на відміну від російських ударів по території України, Сили оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах РФ.

Нагадаємо, що 27 грудня вранці в Росії заявили, що збили українські безпілотники. Україна нібито обстріляла різні об'єкти у Ростовській та Бєлгородській областях.

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