Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сили оборони вдарили понад 70 дронами по військових об'єктах в Росії, — ЗМІ arrow

Сили оборони вдарили понад 70 дронами по військових об'єктах в Росії, — ЗМІ

30 грудня 2023 12:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сили оборони вдарили понад 70 дронами по військових об'єктах в Росії, — ЗМІ
Дим в небі після вибуху в Брянську. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські Сили оборони в ніч на 30 грудня завдали ударів по Росії. Вдалося атакувати військові об'єкти у низці російських міст, зокрема і в Брянську.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела в спецслужбах. 

Читайте також:

Удари по військових об'єктах РФ 30 грудня

"В ніч з 29 на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території РФ", — йдеться у повідомленні.

Так, загалом атаки здійснювалися за допомогою понад 70 безпілотників різних типів.

За даними джерел, найсильніші вибухи були у Брянську — там група дронів атакувала завод "Кремній Ел".

Відомо, що це один із найбільших виробників електроніки для військової техніки РФ, зокрема, для ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

Крім того, вибухи лунали на кількох військових об’єктах в Бєлгороді, Тулі, Твері та Москві.

"Російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях", — повідомило джерело.

Там наголосили, що на відміну від російських ударів по території України, Сили оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах РФ.

Нагадаємо, що 27 грудня вранці в Росії заявили, що збили українські безпілотники. Україна нібито обстріляла різні об'єкти у Ростовській та Бєлгородській областях. 

Також ми писали, що вранці 29 грудня Україна пережила наймасовішу ракетну атаку за останні місяці. Чому росіяни вдалися до такого потужного удару аж під Новий рік і чого хотіли досягти — у матеріалі Новини.LIVE.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі