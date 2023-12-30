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Силы обороны ударили более 70 дронами по военным объектам в России, — СМИ

30 декабря 2023 12:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Силы обороны ударили более 70 дронами по военным объектам в России, — СМИ
Дым в небе после взрыва в Брянске. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские Силы обороны в ночь на 30 декабря нанесли удары по России. Удалось атаковать военные объекты в ряде российских городов, в том числе и в Брянске.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

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Удары по военным объектам РФ 30 декабря

"В ночь с 29 на 30 декабря Силы безопасности и обороны Украины нанесли мощный удар по военным объектам на территории РФ", — говорится в сообщении.

Так, всего атаки осуществлялись с помощью более 70 беспилотников разных типов.

По данным источников, сильнейшие взрывы были в Брянске — там группа дронов атаковала завод "Кремной Эл".

Известно, что это один из крупнейших производителей электроники для военной техники РФ, в частности для ракет большой дальности и систем ПВО "Панцирь".

Кроме того, взрывы раздавались на нескольких военных объектах в Белгороде, Туле, Твери и Москве.

"Российская ПВО смогла сбить определенную часть украинских БПЛА, но значительное количество из них эффективно сработало по целям", — сообщил источник.

Там подчеркнули, что в отличие от российских ударов по территории Украины, Силы обороны Украины наносили удары исключительно по военным объектам РФ.

Напомним, что 27 декабря утром в России заявили, что сбили украинские беспилотники. Украина якобы обстреляла разные объекты в Ростовской и Белгородской областях.

Также мы писали, что утром 29 декабря Украина пережила самую массовую ракетную атаку за последние месяцы. Почему россияне прибегли к такому мощному удару под Новый год и чего хотели достичь — в материале Новини.LIVE.

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