У Бєлгороді російський танк підірвався на своїй же міні
У Бєлгородській області російський танк Т-80 потрапив у власну пастку і підірвався на своїй протитанковій міні. Є загиблий та поранений.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Російський танк підірвався на своїй же міні — деталі
Повідомляється, що ввечері в суботу, 16 грудня, в районі Валуйського міського округу, приблизно за 4 км від селища Карабанове, поблизу кордону Бєлгородської області, сталася надзвичайна подія.
Також ЗМІ стверджують, що російський бойовий танк Т-80 наїхав на керовану протитанкову міну. Внаслідок вибуху танк був повністю зруйнований. Крім того, загинув військовослужбовець, а інший поранений.
Нагадаємо, що українські бійці бригади "Азов" знищили російський танк Т-80. Вони завдали удару FPV-дроном.
Крім того, спецназівці СБУ продовжують ліквідувати російських окупантів на полі бою. На цей раз відзначилися оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А".
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