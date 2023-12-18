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У Бєлгороді російський танк підірвався на своїй же міні

18 грудня 2023 08:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Бєлгороді російський танк підірвався на своїй же міні
Російський танк Т-80. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Бєлгородській області російський танк Т-80 потрапив у власну пастку і підірвався на своїй протитанковій міні. Є загиблий та поранений.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що ввечері в суботу, 16 грудня, в районі Валуйського міського округу, приблизно за 4 км від селища Карабанове, поблизу кордону Бєлгородської області, сталася надзвичайна подія.

Також ЗМІ стверджують, що російський бойовий танк Т-80 наїхав на керовану протитанкову міну. Внаслідок вибуху танк був повністю зруйнований. Крім того, загинув військовослужбовець, а інший поранений.

Російський танк
Повідомлення про підрив російського танка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що українські бійці бригади "Азов" знищили російський танк Т-80. Вони завдали удару FPV-дроном.

Крім того, спецназівці СБУ продовжують ліквідувати російських окупантів на полі бою. На цей раз відзначилися оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А".

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