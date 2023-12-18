В Белгороде российский танк подорвался на своей же мине

Российский танк Т-80. Фото: росСМИ

В Белгородской области российский танк Т-80 попал в собственную западню и подорвался на своей же противотанковой мине. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что вечером в субботу, 16 декабря, в районе Валуйского городского округа, примерно в 4 км от селения Карабаново, близ границы Белгородской области, произошло чрезвычайное происшествие.

Также СМИ утверждают, что российский боевой танк Т-80 наехал на управляемую противотанковую мину. В результате взрыва танк был полностью разрушен. Кроме того, погиб военнослужащий, а другой ранен.

Сообщение о подрыве российского танка. Фото: скриншот

Напомним, что украинские бойцы бригады "Азов" уничтожили российский танк Т-80. Они нанесли удар FPV-дроном.

Кроме того, спецназовцы СБУ продолжают ликвидировать российских оккупантов на поле боя. В этот раз отличились операторы ударных дронов Центра спецопераций "А".