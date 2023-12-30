Глава МЗС Росії заявила, що в обстрілі Бєлгорода винні кілька країн світу

Директорка Департаменту інформації і преси МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Директорка Департаменту інформації і преси Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала сьогоднішній обстріл російського Бєлгорода терактом. При цьому посадовиця в атаці на місто звинуватила Велику Британію та Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як пишуть російські видання, Захарова зробила заяву про те, що обстріл Бєлгорода сьогодні, 30 грудня, це теракт. Вона також додала, що, мовляв, атака стане предметом для розгляду в Раді Безпеки ООН. Захарова вказала, що Росія вже запросила відповідне засідання.

Скриншот допису росЗМІ

При цьому глава МЗС РФ звинуватила в обстрілі Бєлгорода Велику Британію та США, бо вони нібито підбурюють Україну до здійснення подібних ударів по російським містам.

"За терактом у Бєлгороді стоїть Британія, яка в координації зі США підбурює київський режим до терористичних дій", — зауважила Захарова.

Скриншот допису росЗМІ

Нагадаємо, вночі 30 грудня росіяни заявили про обстріл Бєлгорода. Внаслідок атаки сталося влучання повітряної зброї у приватний житловий будинок.

Додамо, в результаті обстрілу російського прикордонного міста Бєлгород загинули 10 людей, а ще 45 місцевих мешканців отримали поранення.