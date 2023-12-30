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Глава МИД России заявила, что в обстреле Белгорода виновны несколько стран мира

30 декабря 2023 18:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Глава МИД России заявила, что в обстреле Белгорода виновны несколько стран мира
Директор Департамента информации и прессы МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Директор Департамента информации и прессы Министерство иностранных дел России Мария Захарова назвала сегодняшний обстрел российского Белгорода терактом. При этом чиновник в атаке на город обвинила Великобританию и Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как пишут российские издания, Захарова сделала заявление о том, что обстрел Белгорода сегодня, 30 декабря, это теракт. Она также добавила, что, мол, атака станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН. Захарова указала, что Россия уже запросила соответствующее заседание.

Скриншот сообщения росСМИ
Скриншот поста росСМИ

При этом глава МИД РФ обвинила в обстреле Белгорода Великобританию и США, потому что они якобы подстрекают Украину к совершению подобных ударов по российским городам.

"За терактом в Белгороде стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям", — отметила Захарова.

Скриншот сообщения росСМИ
Скриншот поста росСМИ

Напомним, ночью 30 декабря россияне заявили об обстреле Белгорода. В результате атаки произошло попадание воздушного оружия в частный жилой дом.

Добавим, в результате обстрела российского пограничного города Белгород погибли 10 человек, а еще 45 местных жителей получили ранения.

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