В Бєлгороді лунають вибухи
В російському Бєлгороді повідомляють про вибухи. Офіційної інформації від місцевої влади наразі немає.
Про це повідомляють соцмережі.
Також повідомляється, що в одному з районів міста уламки від снарядів накривають вулиці, тому деякі мешканці екстрено вкривають автівки ковдрами, щоб захистити їх від пошкоджень.
Водночас повідомляється, що невідомий уламок впав з неба на вулиці Сергія Єсеніна. Містяни нарахували понад 20 вибухів.
Нагадаємо, що сьогодні Росія обстріляла Україну з використанням ракет та дронів, крім крилатих ракет "Калібр". Вибухи пролунали у Харкові, Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, у Черкаській області та ряді інших українських регіонів.
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