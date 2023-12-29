В Бєлгороді лунають вибухи

Вибухи в Бєлгороді. Фото: соцмережі

В російському Бєлгороді повідомляють про вибухи. Офіційної інформації від місцевої влади наразі немає.

Про це повідомляють соцмережі.

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Також повідомляється, що в одному з районів міста уламки від снарядів накривають вулиці, тому деякі мешканці екстрено вкривають автівки ковдрами, щоб захистити їх від пошкоджень.

Водночас повідомляється, що невідомий уламок впав з неба на вулиці Сергія Єсеніна. Містяни нарахували понад 20 вибухів.

Шматок об'єкта, який знайшли на вулиці Єсеніна. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що сьогодні Росія обстріляла Україну з використанням ракет та дронів, крім крилатих ракет "Калібр". Вибухи пролунали у Харкові, Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, у Черкаській області та ряді інших українських регіонів.