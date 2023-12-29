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В Бєлгороді лунають вибухи

29 грудня 2023 22:30
оновлено: 22:52
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Ілля Рябінін
редактор
В Бєлгороді лунають вибухи
Вибухи в Бєлгороді. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В російському Бєлгороді повідомляють про вибухи. Офіційної інформації від місцевої влади наразі немає. 

Про це повідомляють соцмережі

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Також повідомляється, що в одному з районів міста уламки від снарядів накривають вулиці, тому деякі мешканці екстрено вкривають автівки ковдрами, щоб захистити їх від пошкоджень.

Водночас повідомляється, що невідомий уламок впав з неба на вулиці Сергія Єсеніна. Містяни нарахували понад 20 вибухів. 

В Бєлгороді лунають вибухи
Шматок об'єкта, який знайшли на вулиці Єсеніна. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що сьогодні Росія обстріляла Україну з використанням ракет та дронів, крім крилатих ракет "Калібр". Вибухи пролунали у Харкові, Києві, ОдесіЛьвові, Дніпрі, у Черкаській області та ряді інших українських регіонів. 

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