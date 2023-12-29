В Белгороде раздаются взрывы
29 декабря 2023 22:30
обновлено: 22:52
Взрывы в Белгороде. Фото: соцсети
В российском Белгороде сообщают о взрывах. Официальной информации от местных властей пока нет.
Об этом сообщают соцсети.
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Также сообщается, что в одном из районов города люди начали укрывать машины одеялами, чтобы оградить их от обломков.
В то же время сообщается, что неизвестный обломок упал с неба на улице Сергея Есенина.
Напомним, что сегодня Россия обстреляла Украину с использованием ракет и дронов, кроме крылатых ракет "Калибр". Взрывы раздались в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Черкасской области и ряде других украинских регионов.
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