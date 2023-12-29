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В Белгороде раздаются взрывы

29 декабря 2023 22:30
обновлено: 22:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Белгороде раздаются взрывы
Взрывы в Белгороде. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В российском Белгороде сообщают о взрывах. Официальной информации от местных властей пока нет.

Об этом сообщают соцсети.

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Также сообщается, что в одном из районов города люди начали укрывать машины одеялами, чтобы оградить их от обломков.

В то же время сообщается, что неизвестный обломок упал с неба на улице Сергея Есенина.

В Белгороде раздаются взрывы
Кусочек объекта, который нашли на улице Есенина. Источник: соцсети

Напомним, что сегодня Россия обстреляла Украину с использованием ракет и дронов, кроме крылатых ракет "Калибр". Взрывы раздались в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Черкасской области и ряде других украинских регионов.

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