В Белгороде раздаются взрывы

Взрывы в Белгороде. Фото: соцсети

В российском Белгороде сообщают о взрывах. Официальной информации от местных властей пока нет.

Об этом сообщают соцсети.

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Также сообщается, что в одном из районов города люди начали укрывать машины одеялами, чтобы оградить их от обломков.

В то же время сообщается, что неизвестный обломок упал с неба на улице Сергея Есенина.

Кусочек объекта, который нашли на улице Есенина. Источник: соцсети

Напомним, что сегодня Россия обстреляла Украину с использованием ракет и дронов, кроме крылатых ракет "Калибр". Взрывы раздались в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Черкасской области и ряде других украинских регионов.