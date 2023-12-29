У Черкаській області пролунали вибухи
Сьогодні вдень, 29 грудня, у Черкаській області пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи у Черкаській області
"На Черкащині чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 15:37. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що російські окупанти обстрілюють область.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 29 грудня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.
Також ми писали, що сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.
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