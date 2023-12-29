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У Черкаській області пролунали вибухи

29 грудня 2023 15:02
оновлено: 15:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Черкаській області пролунали вибухи
Дим внаслідок вибухів. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 29 грудня, у Черкаській області пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи у Черкаській області

"На Черкащині чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибухи в Черкаській області. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 15:37. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що російські окупанти обстрілюють область.

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Допис начальника Черкаської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вдень, 29 грудня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.

Також ми писали, що сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

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