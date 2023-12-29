В Черкасской области раздались взрывы
29 декабря 2023 15:02
Дым в результате взрывов. Фото: AP
Сегодня днем, 29 декабря, в Черкасской области прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Черкасской области
"В Черкасской области слышны взрывы" , — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня днем, 29 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.
Также мы писали, что сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся типов вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.
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