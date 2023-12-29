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В Черкасской области раздались взрывы

29 декабря 2023 15:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черкасской области раздались взрывы
Дым в результате взрывов. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 29 декабря, в Черкасской области прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Черкасской области

"В Черкасской области слышны взрывы" , — говорится в сообщении.

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Сообщение о взрывах в Черкасской области. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня днем, 29 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.

Также мы писали, что сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся типов вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

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