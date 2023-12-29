В Черкасской области раздались взрывы

Дым в результате взрывов. Фото: AP

Сегодня днем, 29 декабря, в Черкасской области прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Черкасской области слышны взрывы" , — говорится в сообщении.

Сообщение о взрывах в Черкасской области. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня днем, 29 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.

Также мы писали, что сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся типов вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.