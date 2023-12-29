В некоторых областях Украины снова объявили воздушную тревогу

Ракета в небе. Фото: EPA

Сегодня днем, 29 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

В настоящее время существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 в областях, где объявлена воздушная тревога.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 14:55. Зафиксированы ракеты из Курской области на Сумскую область. По информации мониторинговых Telegram-каналов, они летят к Киевской области.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 14:57. Ракета пролетела Полтавскую область, движется на Черкассы.

Сообщение мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся типов вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также мы писали, что российские оккупанты начали свою массированную атаку еще ночью, выпустив по Украине сначала дроны, а потом уже ракеты разного калибра. Силам ПВО удалось уничтожить 27 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.