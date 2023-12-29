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У деяких областях України знову оголосили повітряну тривогу

29 грудня 2023 14:54
оновлено: 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У деяких областях України знову оголосили повітряну тривогу
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 29 грудня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі існує загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3 в областях, де оголошена повітряна тривога.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 14:55. Зафіксовано ракети з Курської області на Сумщину. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, вони летять до Київської області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 14:57. Ракета пролетіла Полтавську область, рухається на Черкаси.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Також ми писали, що російські окупанти почали свою масовану атаку ще вночі, випустивши по Україні спершу дрони, а потім вже ракети різного калібру. Силам ППО вдалося знищити 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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