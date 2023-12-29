У деяких областях України знову оголосили повітряну тривогу
Сьогодні вдень, 29 грудня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Наразі існує загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3 в областях, де оголошена повітряна тривога.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 14:55. Зафіксовано ракети з Курської області на Сумщину. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, вони летять до Київської області.
Оновлено 14:57. Ракета пролетіла Полтавську область, рухається на Черкаси.
Нагадаємо, сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.
Також ми писали, що російські окупанти почали свою масовану атаку ще вночі, випустивши по Україні спершу дрони, а потім вже ракети різного калібру. Силам ППО вдалося знищити 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
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