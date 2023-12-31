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В Белгороде количество погибших в результате обстрела резко возросло

31 декабря 2023 08:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Белгороде количество погибших в результате обстрела резко возросло
Горящий автомобиль в результате обстрела. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В российском пограничном Белгороде количество жертв среди населения в результате атаки 30 декабря снова возросло. В городе уже 22 погибших.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Число жертв в Белгороде снова возросло

Как отмечает губернатор, в результате вчерашнего обстрела города погибших уже 22 человека. Один из пострадавших скончался сегодня ночью, 31 декабря, в больнице. Всего от удара по Белгороду известно о 109 раненых.

"Из них 25 тяжело раненых готовимся перевезти в федеральные клиники. Со всеми остальными работают наши врачи, и все необходимые лекарства есть", — заявил Гладков.

Он также добавил, что в эту ночь местные жители вышли на улицы города, чтобы ликвидировать последствия обстрела. Они, как говорит Гладков, "пришли помочь восстановить поврежденные дома, убрать мусор". По его словам, приехали россияне и из других городов. В общей сложности около 2 тысяч человек работали над восстановлением города.

"Пострадали 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, многие машины. Сегодня восстановительные работы будут продолжены. Обязательно проведем заседание штаба в первой половине дня", — отметил Гладков.

Напомним, глава МИД России Мария Захарова назвала обстрелы российского Белгорода терактом. Она обвинила Великобританию и Соединенные Штаты в атаке по городу.

Добавим, что днем 30 декабря в российском городе Белгороде были слышны взрывы. В нескольких местах виднелись столбы дыма.

Также мы писали, что ночью 30 декабря россияне заявили об обстреле Белгорода. В результате атаки произошло попадание воздушного оружия в частный жилой дом.

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