Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow После ночных "прилетов" в Донецке снова раздаются мощные взрывы arrow

После ночных "прилетов" в Донецке снова раздаются мощные взрывы

1 января 2024 12:05
обновлено: 12:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
После ночных "прилетов" в Донецке снова раздаются мощные взрывы
Взрыв в Донецке. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Донецке снова раздаются взрывы днем 1 января. Там сообщают о прилете в центре города, в небо вздымается густой дым.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Донецке 1 января

Так, по словам местных, в центре города на бульваре Пушкина был прилет — там изуродовано здание ресторана.

null
Взрыв в Донецке. Фото: соцсети

Также получил повреждения жилой дом — там побили окна, стены и лестницы.

Кроме того, сообщают о взрывах в Луганске и Харцызске.

null
Следы от ПВО в небе. Фото: соцсети

Ночной прилет по гостинице в Донецке

Отметим, что накануне ночью в Донецке был слышен взрыв. Как пишут российские СМИ, под обстрел попала, в частности, гостиница "Донбасс Палас" в центре города.

Известно о четырех погибших, среди которых был российский военный корреспондент, еще 13 человек были ранены.

Российские СМИ сообщают, что якобы украинские войска выпустили по городу 15 ракет из РСЗО.

Напомним, что ночью 30 декабря россияне заявили об атаке на Белгород. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом якобы погиб мужчина.

Впоследствии стало известно о 22 погибших в результате атаки на Белгород, еще 109 ранены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме