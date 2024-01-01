После ночных "прилетов" в Донецке снова раздаются мощные взрывы

Взрыв в Донецке. Фото: соцсети

Во временно оккупированном Донецке снова раздаются взрывы днем 1 января. Там сообщают о прилете в центре города, в небо вздымается густой дым.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Донецке 1 января

Так, по словам местных, в центре города на бульваре Пушкина был прилет — там изуродовано здание ресторана.

Взрыв в Донецке. Фото: соцсети

Также получил повреждения жилой дом — там побили окна, стены и лестницы.

Кроме того, сообщают о взрывах в Луганске и Харцызске.

Следы от ПВО в небе. Фото: соцсети

Ночной прилет по гостинице в Донецке

Отметим, что накануне ночью в Донецке был слышен взрыв. Как пишут российские СМИ, под обстрел попала, в частности, гостиница "Донбасс Палас" в центре города.

Известно о четырех погибших, среди которых был российский военный корреспондент, еще 13 человек были ранены.

Российские СМИ сообщают, что якобы украинские войска выпустили по городу 15 ракет из РСЗО.

Напомним, что ночью 30 декабря россияне заявили об атаке на Белгород. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом якобы погиб мужчина.

Впоследствии стало известно о 22 погибших в результате атаки на Белгород, еще 109 ранены.