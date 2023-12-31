Олещук розповів, скільки ракет було знищено над Україною з початку війни

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук. Фото: Повітряні Сили

З початку повномасштабного вторгнення Росії в небі над Україною було знищено 1709 повітряних цілей різних типів. А відсоток збиття засобів повітряного нападу наразі становить близько 85.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

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"Хоч сьогодні традиційно підбивають підсумки поточного року, я озвучу деякі вражаючі цифри саме з початку повномасштабного вторгнення окупанта", — зазначив він.

Отже, від 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів. Серед них:

Х-101/555/55 — випущено 1360, знищено 1045;

"Калібр" — випущено 834, знищено 397;

"Іскандер-К" — випущено 154, знищено 62;

ударні БпЛА "Shahed-136/131" — випущено 3940, знищено 3095.

За словами Олещука, наразі ППО збиває близько 86% всіх повітряних цілей.

Також він згадав операції зі знищення російських літаків, що тероризували українців керованими авіабомбами та іншими засобами ураження — збито 329 літаків та 324 гелікоптери РФ.

За цей час авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів:

7 600 — на вогневе ураження;

8 600 — на винищувальне авіаційне прикриття.

Скриншот допису Миколи Олещука

Скриншот допису Миколи Олещука

Скриншот допису Миколи Олещука

Нагадаємо, що у квітні 2023 року стало відомо, що в Україну прибули перші системи ППО Patriot. З того часу завдяки цьому зенітно-ракетному комплексу вдалося збити 15 ракет "Кинджал".

Крім того, російська армія атакує Україну безпілотниками типу "шахед" вже понад рік. Загалом з вересня 2022 року ворогом було запущено понад 3800 таких дронів.