Олещук рассказал, сколько ракет было уничтожено над Украиной с начала войны

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук. Фото: Воздушные Силы

С начала полномасштабного вторжения России в небе над Украиной было уничтожено 1709воздушных целей разных типов. А процент ущерба средств воздушного нападения составляет около 85.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

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"Хотя сегодня традиционно подводят итоги текущего года, я озвучу некоторые впечатляющие цифры именно с начала полномасштабного вторжения оккупанта", — отметил он.

Итак, от 24 февраля 2022 года Силами обороны Украины уничтожено 1709 ракет разных типов. Среди них:

Х-101/555/55 — выпущено 1360, уничтожено 1045;

"Калибр" — выпущено 834, уничтожено 397;

"Искандер-К" — выпущено 154, уничтожено 62;

ударные БпЛА "Shahed-136/131" — выпущено 3940, уничтожено 3095.

По словам Олещука, в настоящее время ПВО сбивает около 86% всех воздушных целей.

Также он вспомнил операции по уничтожению российских самолетов, которые терроризировали украинцев управляемыми авиабомбами и другими средствами поражения — сбиты 329 самолетов и 324 вертолета РФ.

За это время авиация Воздушных Сил совершила более 16 000 вылетов:

7 600 — на огневое поражение;

8 600 — на истребительное авиационное прикрытие.

Скриншот поста Николая Олещука

Скриншот поста Николая Олещука

Скриншот поста Николая Олещука

Напомним, что в апреле 2023 стало известно, что в Украину прибыли первые системы ПВО Patriot. С тех пор благодаря этому зенитно-ракетному комплексу удалось сбить 15 ракет "Кинжал".

Кроме того, российская армия атакует Украину беспилотниками типа "шахед" уже больше года. Всего с сентября 2022 года врагом было запущено более 3800 таких дронов.