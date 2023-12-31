Олещук рассказал, сколько ракет было уничтожено над Украиной с начала войны
С начала полномасштабного вторжения России в небе над Украиной было уничтожено 1709воздушных целей разных типов. А процент ущерба средств воздушного нападения составляет около 85.
Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами Николай Олещук.
Сколько ракет сбило ПВО над Украиной
"Хотя сегодня традиционно подводят итоги текущего года, я озвучу некоторые впечатляющие цифры именно с начала полномасштабного вторжения оккупанта", — отметил он.
Итак, от 24 февраля 2022 года Силами обороны Украины уничтожено 1709 ракет разных типов. Среди них:
- Х-101/555/55 — выпущено 1360, уничтожено 1045;
- "Калибр" — выпущено 834, уничтожено 397;
- "Искандер-К" — выпущено 154, уничтожено 62;
- ударные БпЛА "Shahed-136/131" — выпущено 3940, уничтожено 3095.
По словам Олещука, в настоящее время ПВО сбивает около 86% всех воздушных целей.
Также он вспомнил операции по уничтожению российских самолетов, которые терроризировали украинцев управляемыми авиабомбами и другими средствами поражения — сбиты 329 самолетов и 324 вертолета РФ.
За это время авиация Воздушных Сил совершила более 16 000 вылетов:
- 7 600 — на огневое поражение;
- 8 600 — на истребительное авиационное прикрытие.
Напомним, что в апреле 2023 стало известно, что в Украину прибыли первые системы ПВО Patriot. С тех пор благодаря этому зенитно-ракетному комплексу удалось сбить 15 ракет "Кинжал".
Кроме того, российская армия атакует Украину беспилотниками типа "шахед" уже больше года. Всего с сентября 2022 года врагом было запущено более 3800 таких дронов.
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