Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Олещук рассказал, сколько ракет было уничтожено над Украиной с начала войны arrow

Олещук рассказал, сколько ракет было уничтожено над Украиной с начала войны

31 декабря 2023 20:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Олещук рассказал, сколько ракет было уничтожено над Украиной с начала войны
Командующий Воздушными Силами Николай Олещук. Фото: Воздушные Силы
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С начала полномасштабного вторжения России в небе над Украиной было уничтожено 1709воздушных целей разных типов. А процент ущерба средств воздушного нападения составляет около 85.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Читайте также:

Сколько ракет сбило ПВО над Украиной

"Хотя сегодня традиционно подводят итоги текущего года, я озвучу некоторые впечатляющие цифры именно с начала полномасштабного вторжения оккупанта", — отметил он.

Итак, от 24 февраля 2022 года Силами обороны Украины уничтожено 1709 ракет разных типов. Среди них:

  • Х-101/555/55 — выпущено 1360, уничтожено 1045;
  • "Калибр" — выпущено 834, уничтожено 397;
  • "Искандер-К" — выпущено 154, уничтожено 62;
  • ударные БпЛА "Shahed-136/131" — выпущено 3940, уничтожено 3095.

По словам Олещука, в настоящее время ПВО сбивает около 86% всех воздушных целей.

Также он вспомнил операции по уничтожению российских самолетов, которые терроризировали украинцев управляемыми авиабомбами и другими средствами поражения — сбиты 329 самолетов и 324 вертолета РФ.

За это время авиация Воздушных Сил совершила более 16 000 вылетов:

  • 7 600 — на огневое поражение;
  • 8 600 — на истребительное авиационное прикрытие.
null
Скриншот поста Николая Олещука
null
Скриншот поста Николая Олещука
null
Скриншот поста Николая Олещука

Напомним, что в апреле 2023 стало известно, что в Украину прибыли первые системы ПВО Patriot. С тех пор благодаря этому зенитно-ракетному комплексу удалось сбить 15 ракет "Кинжал".

Кроме того, российская армия атакует Украину беспилотниками типа "шахед" уже больше года. Всего с сентября 2022 года врагом было запущено более 3800 таких дронов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме