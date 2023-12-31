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Стало відомо, скільки "Кинджалів" збив комплекс Patriot в Україні

31 грудня 2023 18:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки "Кинджалів" збив комплекс Patriot в Україні
Комплекс ППО Patriot. Фото: picture-alliance/AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У квітні 2023 року стало відомо, що в Україну прибули перші системи ППО Patriot. З того часу завдяки цьому зенітно-ракетному комплексу вдалося збити 15 ракет "Кинджал".

Про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як "Кинджал". 4 травня був збитий перший "не имеющий аналогов "Кинджал" Х-47 — ракета М2. Таким чином, відлік стартував саме з цього часу.Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо 15 "кинджалів", збитих саме системою Patriot", — сказав він.

Також Ігнат наголосив, що кількості систем Patriot, які вже є в України — замало. 

"Окрім Patriot є дійсно багато систем, які нам сьогодні допомагають боронитися. Порівняно з минулим роком ми не мали стільки систем", — додав він.

Нагадаємо, що російська армія атакує Україну безпілотниками типу "шахед" вже понад рік. Загалом з вересня 2022 року ворогом було запущено понад 3800 таких дронів.

Також ми писали, що в останні дні грудня на південному напрямку українська армія здобула кілька вражаючих успіхів у повітрі. Чому це стало можливо і чим обернеться для росіян втрата дорогої військової техніки — у матеріалі Новини.LIVE.

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