Стало известно, сколько "Кинжалов" сбил комплекс Patriot в Украине

Комплекс ПВО Patriot. Фото: picture-alliance/AP

В апреле 2023 стало известно, что в Украину прибыли первые системы ПВО Patriot. С этого времени благодаря этому зенитно-ракетному комплексу удалось сбить 15 ракет "Кинжал".

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Patriot способен сбивать баллистику и аэробалистические ракеты, такие как "Кинжал". 4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов" Кинжал" Х-47 — ракета М2. Таким образом, отсчет стартовал именно с этого времени. Затем было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем 15 "кинжалов", сбитых именно системой Patriot", — сказал он.

Также Игнат подчеркнул, что количества систем Patriot, которые уже есть у Украины, мало.

"Кроме Patriot есть действительно много систем, которые нам сегодня помогают защищаться. По сравнению с прошлым годом у нас не было столько систем", — добавил он.

Напомним, что российская армия атакует Украину беспилотниками типа "шахед" уже больше года. Всего с сентября 2022 года врагом было запущено более 3800 таких дронов.

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