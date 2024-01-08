Стало известно, сколько военных РФ держит на северных границах Украины

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Вблизи северной границы Украины Россия держит 19 тыс. военных. Однако там не фиксируется создание ударной группировки российских войск.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх в эфире телемарафона.

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Так, российские военные рассредоточены в границах Сумской и Черниговской областей, но создания ударной группировки не наблюдается.

Отмечается, что численность 19 тыс. не изменялась несколько месяцев.

"Это контингент, который можно охарактеризовать как войска прикрытия границы, это не ударная сила, которая способна совершить прорыв боевых порядков наших войск. Поэтому еще раз говорю — это не признак создания ударной группировки войск", — рассказал Повх.

Кроме того, россияне на этом направлении используют ствольную артиллерию, 120-мм минометы, FPV-дроны и время от времени авиацию.

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о планах россиян осуществить повторное наступление на Харьков. Однако на Слобожанском направлении нет концентрации вражеских войск.

Также мы писали, что Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские захватчики продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.