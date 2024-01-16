Наступление России на Украину - Снегирев заявил о дезинформации о ходе войны

Подготовка украинских защитников. Фото: из открытых источников

Институт изучения войны заявил о новом наступлении России на Украину из-за благоприятных условий и даже назвал даты, в которые это может произойти. Однако военный эксперт Дмитрий Снегирев призывает не доверять этому источнику, называя такую новость дезинформацией украинского общества. Он описал ситуацию на фронте и назвал главную цель россиян во время зимне-весеннего наступления.

Деталями он эксклюзивно поделился с Новини.LIVE.

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"Во-первых, сам характер информации, которую распространяет Институт изучения войны, контроверсионный. Доверять я не стал бы. На этом можно ставить точку. Потому что погодные условия на востоке минус 20 и более. Получается, что люди не владеют информацией относительно погодных условий на линии столкновения", — сказал эксперт.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев. Фото: из открытых источников

Также он подчеркивает, что людям подают информацию якобы от российских источников, ссылаясь на блогеров и литературного критика. Это такой же абсурд, если бы военный комментировал или анализировал последний спектакль в театре.

Ситуация на фронте

"А по поводу российского наступления — оно не прекращалось. Оно началось с 1 октября, активно по всем участкам фронта и продолжается до сих пор. Институт изучения войны сказал, что Авдеевка является главной целью, но она не в приоритете врага. Меньше с тем, по моему глубокому убеждению, основная задача зимне-весеннего наступления следующая — попытка установить полный контроль на территории Донецкой области", — добавил Снегирев.

Также он считает дезинформацией даты возможного нового наступления РФ, указанных с 12 января по 2 февраля. По словам Снегирева, подобный характер информации носит яркие признаки проведения информационно-психологических операций, имеющих целью дезинформацию украинского общества.

Как мы писали ранее, что главная цель россиян — уничтожить инфраструктурные объекты Украины. Прежде всего, это объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта.