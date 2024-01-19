Экс-командир Азова прокомментировал вероятность наступления на Киев

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

В Украине начала распространяться информация о возможном повторном наступлении оккупантов на Киев. Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что не нужно пренебрегать такой угрозой, будто этого не может произойти.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Читайте также:

Вероятность наступления россиян на Киев

"Снова начали писать о вероятности наступления россиян на Киев. Главное, не воспринимайте это так, как перед началом полномасштабки, — будто бы этого не произойдет. Может случиться, и с достаточно высокой вероятностью", — говорится в посте.

Жорин призвал украинцев сделать выводы хотя бы сейчас — готовиться и тренироваться. Он уверен, что если россияне все же совершат повторное наступление, то и масштабы будут гораздо больше.

Скриншот поста Жорина

Напомним, что Командующий Объединенными силами ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военное командование не наблюдает роста угрозы на Киевском направлении в последнее время.

Также мы писали, что Институт изучения войны заявил о новом наступлении России на Украину из-за благоприятных условий и даже назвал даты, в которые это может произойти. Однако военный эксперт Дмитрий Снегирев призывает не доверять этому источнику, называя такую новость дезинформацией украинского общества. Он описал ситуацию на фронте и назвал главную цель россиян во время зимне-весеннего наступления.