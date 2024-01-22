Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Екскомандир "Азову" Жорін перерахував комплекс заходів для перемоги у російській війні arrow

Екскомандир "Азову" Жорін перерахував комплекс заходів для перемоги у російській війні

22 січня 2024 23:49
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Як Україні перемогти у війні - екскомандир "Азову" Максим Жорін перерахував комплекс заходів для перемоги у російській війні
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ та заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жоріна з позивним "Мосе" перерахував комплекс заходів задля перемоги у розв'язаній Росією війні в Україні. Він закликав більше бити по території ворога.

Про це військовий написав у Telegram.

Читайте також:

Як Україні перемогти Росію

"Поки зарано говорити, що війна перенесена на територію р*шки, але збільшення ударів по ворожій території — цілком закономірний процес, який далі має тільки розвиватись", — вважає боєць.

Він радить наносити удари по "спокійних" місцях у РФ.

"Ми маємо концентрувати увагу не лише на стриманні ворога чи просуванні вперед на нашій території, а й на ударах по території нашого противника. І по військових об’єктах, по інфраструктурі, і по території, яка вважається спокійною", — заявив Жорін.

Такі кроки, як стверджує захисник, невід’ємна частина комплексу заходів для нашої перемоги.

До слова, нещодавно в Україні почала ширитися інформація про можливий повторний наступ окупантів на Київ. Жорін вважає, що не потрібно нехтувати такою загрозою, ніби цього не може статися.

Нагадаємо, раніше Жорін порівняв мобілізацію в Україні та Польщі. Він вважає, для того, щоб вижити державі та нації, доведеться йти на жертви.

Також раніше ми писали, що Жорін пояснив, чому новобранці бояться війни. За його словами, страх часто виникає через те, що мобілізовані не розуміють, що на них очікує.

ЗСУ
полк "Азов"
війна в Україні
Максим Жорін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

Актуальне по темі