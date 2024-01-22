Як Україні перемогти у війні - екскомандир "Азову" Максим Жорін перерахував комплекс заходів для перемоги у російській війні

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ та заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жоріна з позивним "Мосе" перерахував комплекс заходів задля перемоги у розв'язаній Росією війні в Україні. Він закликав більше бити по території ворога.

Про це військовий написав у Telegram.

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"Поки зарано говорити, що війна перенесена на територію р*шки, але збільшення ударів по ворожій території — цілком закономірний процес, який далі має тільки розвиватись", — вважає боєць.

Він радить наносити удари по "спокійних" місцях у РФ.

"Ми маємо концентрувати увагу не лише на стриманні ворога чи просуванні вперед на нашій території, а й на ударах по території нашого противника. І по військових об’єктах, по інфраструктурі, і по території, яка вважається спокійною", — заявив Жорін.

Такі кроки, як стверджує захисник, невід’ємна частина комплексу заходів для нашої перемоги.

До слова, нещодавно в Україні почала ширитися інформація про можливий повторний наступ окупантів на Київ. Жорін вважає, що не потрібно нехтувати такою загрозою, ніби цього не може статися.

Нагадаємо, раніше Жорін порівняв мобілізацію в Україні та Польщі. Він вважає, для того, щоб вижити державі та нації, доведеться йти на жертви.

Також раніше ми писали, що Жорін пояснив, чому новобранці бояться війни. За його словами, страх часто виникає через те, що мобілізовані не розуміють, що на них очікує.