Как Украине победить в войне - экс-командир "Азова" Максим Жорин перечислил комплекс мер по победе в российской войне

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорина с позывным "Мосе" перечислил комплекс мер для победы в развязанной Россией войне в Украине. Он призвал больше бить по территории врага.

Об этом военный написал в Telegram.

Читайте также:

Как Украине победить Россию

"Пока рано говорить, что война перенесена на территорию р*шки, но увеличение ударов по вражеской территории — вполне закономерный процесс, который дальше должен только развиваться", — считает боец.

Он советует наносить удары по "спокойным" местам в РФ.

"Мы должны концентрировать внимание не только на сдерживании врага или продвижении вперед на нашей территории, но и на ударах по территории нашего противника. И по военным объектам, по инфраструктуре и по территории, которая считается спокойной", — заявил Жорин.

Такие шаги, как утверждает защитник, неотъемлемая часть комплекса мер для нашей победы.

К слову, недавно в Украине начала распространяться информация о возможном повторном наступлении оккупантов на Киев. Жорин считает, что не нужно пренебрегать такой угрозой, будто этого не может произойти.

Напомним, ранее Жорин сравнил мобилизацию в Украине и Польше. Он считает, что для того, чтобы выжить государству и нации, придется идти на жертвы.

Также ранее мы писали, что Жорин объяснил, почему новобранцы боятся войны. По его словам, страх часто возникает из-за того, что мобилизованные не понимают, что их ожидает.