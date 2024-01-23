Экскомандир "Азова" Жорин подверг критике западных союзников за нежелание противодействовать РФ

Экскомандир "Азова" максим Жорин. Фото: 5 канал

Союзники Украины опасаются возможных последствий того, что может произойти, если Украина получит больше оружия от западных партнеров. Вместо этого им следовало бы бояться того, что может произойти, если украинская армия не сможет сдерживать врага.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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"По моему личному мнению, наши западные партнеры достаточно слабы в понимании, что они могут делать с решкой в плане санкций, передачи нам оружия и так далее. И что с ними может произойти, если они не будут этого делать", — подчеркнул Жорин.

По мнению военного, союзники Украины боятся действий России в ответ на некоторые шаги с их стороны. В первую очередь, это касается передачи Украине некоторых видов современных западных вооружений. В то же время, считает Жорин, они должны бояться ситуации, когда ВСУ не смогут сдерживать россиян.

"Россия прекрасно видит, что европейцы не могут быть решительными. И обязательно воспользуется этим", — подчеркнул командир.

Он также напомнил, что сейчас российские ракеты могут случайно залетать на территорию некоторых европейских государств, но уже завтра они могут лететь туда целенаправленно. Так же, как летели по Харькову, Киеву и другим украинским городам.

"Бояться же ядерного оружия или еще чего-то, думаю, уже не стоит. Уровень напряжения в мире настолько высок, что удар ядерного оружия не хуже всего, что может произойти с нашей цивилизацией", — резюмировал Жорин.

Ранее мы сообщали, что экскомандир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал слова Владимира Зеленского о количестве мобилизованных в ряды ВСУ, которых может быть меньше 500 тысяч. По его словам, мобилизация — вопрос обязательный, она будет происходить постоянно, пока будет продолжаться война.

Напоминаем, что экскомандир полка "Азов", майор ВСУ и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин с позывным "Мосе" перечислил комплекс мер по победе в развязанной Россией войне в Украине. Он призвал больше избивать по территории врага.