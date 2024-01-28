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Экс-командир "Азова" Жорин не исключает повторного наступления россиян на Киев и Харьков

28 января 2024 00:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин не исключает повторного наступления россиян на Киев и Харьков
Майор ВСУ Максим Жорин. Фото: Telegram военного
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывший командир "Азова" Максим Жорин убежден, что российские захватчики могут повторить наступление на Киев и Харьков. В этой ситуации украинцам следует не паниковать, а готовиться к такому варианту развития событий.

Такое мнение Жорин высказал на своей странице в Telegram.

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"Наступление на Харьков, наступление на Киев — все это совершенно не исключено. Тем более — приближается вторая годовщина полномасштабки. Да и независимо от каких-то дат от про***в можно ожидать чего угодно", — отметил Жорин.

Военный отметил, что для всех украинцев лучшим выходом из этой ситуации является подготовка к возможному наступлению агрессора.

Не паниковать, а готовиться

"Не паниковать, а готовиться — под этим лозунгом наше движение проводило подготовку накануне полномасштабного вторжения два года назад", — рассказал Жорин.

Он добавил, что именно это позволило в кратчайшие сроки мобилизовать в защиту Украины сотни и сотни украинцев. Он подчеркнул, что сегодня этот лозунг не утратил актуальность.

"Быть сильным — это выбор, который нужно сделать каждому лично", — резюмировал командир.

Ранее мы сообщали, что западные СМИ распространяют информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин вроде бы готов к переговорам о завершении войны в Украине. Такие новости прокомментировал экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.

Напоминаем, что языковед Ирина Фарион в очередной раз отреагировала на высказывания в свой адрес экскомандира полка "Азов" Максима Жорина. В этот раз скандальная женщина обвинила его в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Киев
война
ВСУ
Харьков
оккупанты
Максим Жорин

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