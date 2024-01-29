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Бойцы ССО "разнесли" пункты оккупантов на Запорожском направлении — видео

29 января 2024 09:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бойцы ССО "разнесли" пункты оккупантов на Запорожском направлении — видео
Взрыв после удара ССО по опорным пунктам противника. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы Сил специальных операций нанесли точный удар по опорным пунктам захватчиков на Запорожском направлении. В результате мастерской работы пункты и личный состав полностью уничтожены.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины.

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Как известно, операторы одного из подразделений ССО во время ведения разведки на Запорожском направлении обнаружили два опорных пункта оккупантов. Военные отметили, что уничтожение подобных "находок" составляло необходимость для улучшения тактической обстановки. После удара по вражеским пунктам украинские бойцы поставили на их месте украинский флаг.

"По вражеским целям нанесли огневые поражения ударными БпАК. В результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены до основания", — говорится в сообщении.

В командовании также напомнили оккупантам, что все пришедшие на украинскую землю "здесь ненадолго".

Напомним, недавно в ГПСУ показали, как уничтожили блиндаж и бронетехнику оккупантов в Харьковской области с помощью дрона.

взрыв
Запорожская область
обстрелы
оккупанты
ССО
война в Украине

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