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Бійці ССО знищили спостережний пункт росіян на Донеччині та взяли в полон окупантів

17 січня 2024 22:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Бійці ССО знищили спостережний пункт росіян на Донеччині та взяли в полон окупантів
Бійці ССО. Ілюстративне фото: ССО
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України виявили та знищили спостережний пункт противника. Українські бійці взяли в полон російських солдатів.

Про це повідомляє командування ССО.

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Оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки на Донецькому напрямку помітили спостережний пункт росіян. Воїни провели успішну роботу та професійно ліквідували пункт загарбників.

Військових РФ взяли в полон та згодом передали до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.

Один з окупантів дякує ЗСУ за те, що його взяли в полон та залишили живим. Каже, що його чудово годують.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку, що на Харківщині, російські окупанти здаються в полон через сильні морози. Впродовж минулого тижня на цьому напрямку близько 10 військових РФ було взято в полон.

Додамо, на Південному напрямку бійці ССО з HIMARS знищили ворожий замаскований "Солнцепьок". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд. 

війна
Україна
відео
Донецька область
окупанти
полонені
ССО

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