Бійці ССО знищили спостережний пункт росіян на Донеччині та взяли в полон окупантів

Бійці ССО. Ілюстративне фото: ССО

На Донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України виявили та знищили спостережний пункт противника. Українські бійці взяли в полон російських солдатів.

Про це повідомляє командування ССО.

Читайте також:

ССО взяли в полон росіянина на Донеччині

Оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки на Донецькому напрямку помітили спостережний пункт росіян. Воїни провели успішну роботу та професійно ліквідували пункт загарбників.

Військових РФ взяли в полон та згодом передали до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.

Один з окупантів дякує ЗСУ за те, що його взяли в полон та залишили живим. Каже, що його чудово годують.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку, що на Харківщині, російські окупанти здаються в полон через сильні морози. Впродовж минулого тижня на цьому напрямку близько 10 військових РФ було взято в полон.

Додамо, на Південному напрямку бійці ССО з HIMARS знищили ворожий замаскований "Солнцепьок". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд.