Бійці ССО знищили спостережний пункт росіян на Донеччині та взяли в полон окупантів
На Донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України виявили та знищили спостережний пункт противника. Українські бійці взяли в полон російських солдатів.
Про це повідомляє командування ССО.
ССО взяли в полон росіянина на Донеччині
Оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки на Донецькому напрямку помітили спостережний пункт росіян. Воїни провели успішну роботу та професійно ліквідували пункт загарбників.
Військових РФ взяли в полон та згодом передали до відповідних органів для поповнення обмінного фонду.
Один з окупантів дякує ЗСУ за те, що його взяли в полон та залишили живим. Каже, що його чудово годують.
Нагадаємо, на Куп'янському напрямку, що на Харківщині, російські окупанти здаються в полон через сильні морози. Впродовж минулого тижня на цьому напрямку близько 10 військових РФ було взято в полон.
Додамо, на Південному напрямку бійці ССО з HIMARS знищили ворожий замаскований "Солнцепьок". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд.
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